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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
27.12.2018 - 10:13, Son Güncelleme:

Apartmandaki dehşette karar çıktı

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Apartmandaki dehşette karar çıktı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, yöneticisi olduğu apartmanda kavga ettiği komşusu Ali Çelik (33) ve kayınpederi Hilmi Şen'i (55) tabancayla öldürüp, seken kurşunla da bir kişinin yaralanmasına neden olan Hacı Murat Konuk (38), son defa hakim önüne çıktı. Cumhuriyet savcısının üç kez müebbet hapis cezası istediği sanık Konuk, son sözünde, "Olay tamamen maktüllerin bana saldırmasından kaynaklanmıştır. Arbede sırasında korku ve panikle havaya ateş ettim" dedi. Mahkeme heyeti, iki kişiyi öldürmek ve bir kişiyi yaralamak suçundan sanığa toplam 25 yıl hapis cezası verdi.

Ocak ayında meydana gelen olayda, Ali Çelik, iddiaya göre, daha önce aidatı ödemediği için kendisini icraya veren apartman yöneticisi Hacı Murat Konuk'a, bahçedeki kulübede bulunan köpeğinin sürekli havladığını söyleyerek tepki gösterdi. Apartmanda çıkan tartışma, Ali Çelik'in kayınpederi Hilmi Şen'in gelip Konuk'a yumruk atmasıyla kavgaya döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada Konuk, tabancasını çekerek önce Ali Çelik'i, ardından kayınpederi Hilmi Şen'i ateş ederek öldürdü. Bu sırada koridorda bulunan Yasin Uzal da seken kurşunlardan birinin isabet etmesiyle yaralandı.

'TABANCAMDA 9 MERMİ DAHA VARDI'

Tutuklanan apartman yöneticisi ve emlakçı Konuk hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava karara bağlandı. Duruşmaya sanık Konuk’un avukatları, müştekiler Emine Çelik (33), Selda Şen (30) ve avukatları katıldı. Mahkemede son sözü sorulan tutuklu sanık Hacı Murat Konuk, "Kocalarını doldurup benim üzerime yolladılar. Bana bulaşmak için sebep aradılar. Ailemin hayatını kararttılar. Sitede, köpekten rahatsız olan bir kişi çıkmadı. Bir gün yakınlarıyla birlikte gelerek kamelyada beni dövdüler. Olay günü yine köpeğe yiyecek verirken, oturdukları daireden küfür ettiler. Evime gireceğim sırada üzerime geldiler. Darp etmeye başladılar. Kamelyadaki olay aklıma geldi. Korku ve panikle havaya ateş ettim. Tabancamda 9 mermi daha vardı. İstesem hepsini kullanırdım" dedi.

ÜÇ MÜEBBETTE AĞIR TAHRİK İNDİRİMİ

Sanık avukatları, müvekkillerinin, yaşadıkları ve olaydaki tahrik nedeniyle indirim maddelerinin uygulanarak tahliyesini istedi. Emine Çelik ve Selda Şen sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiler. Öldürülen Ali Çelik’in babası, duruşmada sanık avukatlarının savunmaları karşısında tepki gösterince, polis tarafından salonun dışına çıkarıldı. Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra kararını açıkladı. Sanık Konuk, Ali Çelik'i ağır tahrik altında öldürmekten 12 yıl 6 ay, Hilmi Şen’i ağır haksız tahrik olası kastla öldürmekten 10 yıl, Yasin Uzal’ı olası kastla yaralamadan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 

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