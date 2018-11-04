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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA)
04.11.2018 - 09:16, Son Güncelleme:

Apartmanda yangın paniği

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Apartmanda yangın paniği

KADIKÖY'de 15 katlı binanın 4. katından çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Caddebostan Mahallesi Kadir Ağa Sokak'ta saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Henüz yeni yapılan 15 katlı binanın 4. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çıktığı yere merdiven yardımıyla ulaştı. Dairenin camlarını kıran itfaiye erleri yangına tazyikli su ile müdahale ederek yangını söndürdü. İçeriyi yoğun duman kapladığı görülürken itfaiye ekipleri dumanı bir süre tahliye etme çalışması yaptı. Polis ekipleri yangın yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangını gören bina sakinleri ve çevrede oturan vatandaşlar da panik yaşadı.

Dairede yaşayan iki kişinin sağlık ekipleri tarafından müdahale yapılarak sağlık ekiplerince İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastenesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. 

'TELEVİZYON TÜPÜ PATLADI' İDDİASI

Binanda yaşayan Arif Halit Güler "Evde oturuyorduk bir anda elektrikler kesildi. Kapıyı açtık. Kooridorlar duman içerisindeydi. Yangın merdiven kapısını açarak oradan aşağıya indik. Aşağıda beşinci katının yangını gördük. Binanın içerisinde çok duman vardı. Neden çıktığını bilemiyorum ama televizyon tüpü patladığını söylediler. Dairede iki yaşlı kadın yaşadığını biliyorum" diye konuştu.

 

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