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    Apartman sakinlerinin kabusu oldu

    İHA
    10.06.2018 - 14:28 | Son Güncelleme:

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sığınakta yılan gören apartman sakinleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin aramasında yılan bulunamayınca vatandaşlar, çareyi kendi evlerinde önlem almakta buldu.

    Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Akpınar Mahallesi Akpınar TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 5 katlı binanın bodrum katında bulunan evine gitmek isteyen Tayfun Yılmazgil, binanın bodrum katına indiğinde koridorun ortasında yaklaşık yarım metre uzunluğundaki yılanı gördü. Yılmazgil, panikle durumu binada oturan diğer vatandaşlara bildirirken, yılan depo olarak kullanılan bodrum katındaki sığınağa girdi.
    Panikle evlerinden çıkan diğer vatandaşlar ise itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yılanı bulmak için binanın bodrum katında çalışma başlattı. Depo olarak kullanılan sığınağa da giren ekipler, yılanı bulamadı. Yılanın sığınakta bulunan su giderinden çıkmış olabileceğini belirten ekipler, binada yaşayan vatandaşlara yılanı gördüklerinde itfaiyeye haber vermelerini söyleyerek olay yerinden ayıldı.

    Yılanı bulamayan ekiplerinin binadan ayrılması sonrasında korkularını yenemeyen bina sakinleri, kendi önlemlerini alacaklarını ifade ettiler.

    Etiketler: Kocaeli , apartmana giren yılan , son dakika , haberler
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