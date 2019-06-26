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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ersan SAN / DHA
26.06.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Apartman önünde oyun oynayan çocuğa ve ailesine dayak

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ESENYURT'ta bir aile, "Çocuğunuz kapımızın önünde oynuyor" diyen komşuları tarafından tekme tokat dövüldü.

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  • Apartman önünde oyun oynayan çocuğa ve ailesine dayak
  • Apartman önünde oyun oynayan çocuğa ve ailesine dayak
  • Apartman önünde oyun oynayan çocuğa ve ailesine dayak
  • Apartman önünde oyun oynayan çocuğa ve ailesine dayak
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Esenyurt’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özen ailesinin, 5 yaşındaki çocukları C.D.Ö. arkadaşlarıyla oyun oynamak için sokağa çıktı. Aynı sokaktaki bir apartmanın kapısının önünde oynarken rahatsız olan kadın, dışarıya çıkıp çocuğu dövdü. Olayı gören mahalle sakinleri, aileye haber verdi. Bu sırada aileye misafirliğe gelen Ahmet Taygur da  aracına doğru yürürken, kadını ve yanındakiler  tarafından darp edilip yerde tekmelendi.  Taygur'un kolu ve parmakları kırıldı.. Bağrışmaları duyan 16 yaşındaki Yeşim Özen, kardeşini kurtarmak için sokağa koştu. Bunun üzerine, Levent Genç isimli kişi, kızın üzerine koşup uçan tekme attı. Yeşim Özen, aldığı darbe sonrası bir anda kendini yerde buldu. Hızını alamayan saldırgan, kızın saçlarından tutup yerde sürükledi. Çocuklarını kurtarmak isteyen anne Gülşen Özen’e de yumruklar ve sopalarla saldırdılar.

AİLE EVLERİNE DÖNEMİYOR

Olayın ardından Özen ailesi saldırganlardan şikayetçi olmak için emniyete gitti. Gece evlerine dönen aile, saldırganlar tarafından apartmanın önünde bıçakla tehdit edilip, tekrar saldırıya uğradı. Aile saldırganların elinden kaçarak evlerine sığındı. Tehditlere maruz kalan aile, 23 Haziran Pazar günü sabah saatlerinde akrabalarının yanına gitti. Tanıdıklarının yanında kalan Özen ailesi tehditler nedeniyle evlerine dönemediklerini belirtti.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Öte yandan yaşanan kavga bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde misafirliğe gelen Ahmet Taygur’un yerde defalarca tekmelendiği ve darp edildiği görülüyor. Levent Genç isimli kişi, kardeşini kurtarmaya gelen Yeşim Özen’e uçan tekme atıp yere düşürüyor. Saldırgan kızı saçlarından tutup sürüklerken, kızını kurtarmaya gelen anneye de yumruklar savuruyor. Saldırganlar ellerinde sopalarla kamera tarafından kaydediliyor.

“GEL GEL ÇOCUĞUNU BOĞUYORLAR"

Olay sırasında evde misafirlerini ağırlayan anne Gülşen Özen komşularının “gel gel çocuğunu boğuyorlar" diye bağırmalarını duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çocuğum dışarıda oynuyordu. Misafirlerim vardı zaten kızımın sözü olacaktı. Dışarıdan komşular çağırdı ‘gel gel çocuğunu birileri boğuyor’ diye. Benden önce kızım gitti kardeşini getirmeye. Gitti kızım kardeşini almaya, kadın kızıma saldırıyor. Kadın çocuğa saldırıp ‘burada oynayamaz bu bina benim bu yol benim’ diyor. Kızım da demiş ki ‘yol senin değil devletin oynar çocuk 5 yaşında’ . Öyle demesine kalmadan eşi, kızıma tekme yumruk giriyor. Ondan sonra ben gittim. Eşi bana da vurdu. Bizim komşu vardı misafirliğe gelmiş ona vurdu. Sonra bizimkiler işten geliyordu onlar bizi gördü geldiler yardıma. Onlara da vurdular. Hepimizi darp ettiler. Sonra polisler geldi 'bir şey olmaz bugünden bir şey çıkmaz' deyip bizi bırakıp gittiler. Bizi ifade almak için karakola bile götürmediler. Gece ben raporlarımı almaya hastaneye gitmiştim. Gelirken binanın kapısında sopa ve bıçaklarla bizi bekliyorlardı. Üstümüze yürüdüler. Bir saniye daha kapı açılmasaydı hepimizi bıçaklayacaklardı. Ondan sonra yine polis çağırdık. Geldiler yine bir şey yapmadan gittiler. Ertesi gün kızım arkadaşlarıyla evdeydi. Biz de ihtiyaçlarımızı almak için dışarı çıktık. Çocuk dışarı çıkarken ona saldırmışlar. Kızım da arkasından koştu ben de kızımın arkasından koştum çocuğu zaten darp etmişlerdi. Sonra kızıma saldırdı sonra bana ve komşuma saldırdı. Şimdi tehdit ediyorlar biz evimize gidemiyoruz. Her gün bir yerde kalıyoruz. Böyle olmuyor tehditle nereye kadar? Görüntüleri de götürdüm karakola hiç ilgilenmediler"

“UÇAN TEKME ATTI

Uçan tekmeli saldırıya uğrayan Yeşim Özen, “Komşularım bağırıyordu ‘kardeşini boğuyorlar’ diye ben de dışarı çıktım. Kardeşimi almaya gittiğimde çocuk kadının elindeydi. Hemen oraya koştum bana uçan tekme attılar. Levent Genç oradaydı direkt böyle üstüme saldırdı beni omzunun altına alıp, sutyenimi kopardı. Ondan sonra beni eşleri tekrardan dövdü. Ondan sonraki gün de beni gördü üstüme doğru koşup uçan tekme attı. Saçımı tutup beni yerde sürükledi ve hiçbir şekilde bırakmadı. Şimdi ya halamda kalıyoruz ya da akrabalarımda kalıyoruz. Ekmek almaya bile çıkamıyoruz komşularımız bize ekmek alıyor. Sırf tehdit edildiğimiz için" diye konuştu.

“PARMAKLARIM KIRIK VE ÇALIŞAMIYORUM"

Özen ailesine misafirliğe gelen Ahmet Taygur, “Ben evden çıkıyordum hiçbir şeyden haberim yok, olaydan kavgadan falan. Arabaya binip dışarı çıkacaktım. Normal yolda yürürken arkamdan bir yumruk geldi kafama. Ondan sonra direkt yere düştüm neyin ne olduğunu anlamadım. Baktım 3-4 kişi başımda kafama tekme vuruyor. Kafamı korumak zorunda kaldım. Baktım her tarafıma tekmeler geliyor. Burnum dudaklarım falan patladı. Kalktığımda hepsi kaçmışlardı. Benim olayla ilgim yok tanımıyorum da onları. Parmaklarım kırık ve çalışamıyorum. Doktor 1 aylık rapor verecek işe de gidemiyorum" dedi.

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