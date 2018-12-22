Apartman görevlisini öldüren fitness hocası adliyeye sevk edildi
İstanbul Etiler'de apartman görevlisi Nefise Dolapçı’yı boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener, adliyeye sevk edildi.
Fitness hocası İbrahim Yener, Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak’taki binada apartman görevlisi Nefise Dolapçı’nın boğazını keserek öldürmüştü. Yener, önceki gün Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim oldu. Emniyet'te sorgusu tamamlanan Yener, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
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