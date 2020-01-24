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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 24.01.2020 - 12:40,Son Güncelleme:/

Apartman dairesinde çıkan yangını söndürüldü

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ADIYAMAN'da, 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı. Tercan Arslan'a ait daireden alevler yükseldiğini görenler, polis ile itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri içeride olanları tahliye edip, yangına müdahale etti. Bir saatte söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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