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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DENİZLİ (İHA)
12.05.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Aparta gelen kadının sözleri şok etti: Beni fuhuş yapmaya getirdi…

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Denizli’de apart daire kiralamak için gelen çiftin durumundan şüphelenen işletmeci, kadının ‘beni para karşılığında fuhuş yapmaya getirdi’ dediği yanındaki şahsı etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Denizli’de şoke eden bir olay yaşandı. Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, M.H., isimli şahıs ismi N.U., olan bayan şahıs ile birlikte apart daire kiralamak için gece geç saatlerde Özcan Ö.’nün iş yerine geldi. Burada giriş işlemleri yapılırken, N.U., isimli kadın yanındaki şahsın kendisini buraya para karşılığı fuhuş yaptırmak için getirdiğini ancak kendisinin fuhuş yapmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine Özcan Ö., M.H., isimli şahsı kendi imkanları ile etkisiz hale getirerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahısları ifadelerini almak üzere Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Özcan Ö., isimli şahıs ifadesinden olayı gece gerçekleştiğini kaydederek, “Bu şahıslar bize geldiler ve apart tutmak istediklerini söylediler. Bizde kadının hal ve hareketlerinden şüphelendik. Sonrasında ise olay emniyete intikal etti” dedi. 

“TEFECİLERE BORCUNU ÖDEMEK İÇİN FUHUŞ YAPIYORDU”

M.H., isimli şahıs ise apart dairesinde Özcan Ö., tarafından etkisiz hale getirildiğinde söyledikleri ise bu kadarı da olmaz dedirtti. M.H., N.U.’nun kendi isteği ile fuhuş yapmak istediğini kaydederek, kendisinin bir suçunun olmadığını öne sürdü. N.U.’nun tefecilere senetle borcunun olduğunu bu yüzden borcunu ödemek için fuhuş yaptığını iddia etti.

SENETLE BORÇLANDIRILIP FUHUŞ TUZAĞI KURULDUĞU İDDİASI!

M.H., isimli şahsın sosyal medyada ise “dul ve bekar kadınları borcunuz varsa öderiz. Borcu olanlar bize yazsın” şeklinde paylaşımları yaptığı ve kadınlara böyle ulaştığını iddia edildi. Daha sonra kendisine başvuran kadınların borcunu ödeyen M.H.’nin ardından kadınlardan yüklü miktarlarda rakamların yazdığı senetler aldığı ve ödenmesi içinde kadınlara para karşılığından fuhuş yaptırdığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan M.H., ise dışarıda kendisini bekleyen basın mensuplarını görünce yüzünü saklayarak koşar adımlarla kaçtı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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