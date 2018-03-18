AP vızırtı yapıyor

BİRAZ VİCDAN

“Zeytin Dalı harekâtı bütün hızıyla devam ediyor. Avrupa Parlamentosu da oradan kalkmış vızırtı yapıyor. Öyle anlaşılıyor ki Avrupa Parlamentosu bir akıl tutulması içinde. Türkiye'nin terörle mücadelesinden neden rahatsızlık duyduklarını bize de dünyaya da izah edemezler. Yedi yıldır Suriye'de şehirler bombalanırken, taş üstünde taş kalmazken, masum insanlar ölürken, tam bir vahşet meydana gelmişken, sesi soluğu gıkı çıkmayan bu Avrupa Birliği'nin parlamenterleri bugün konuşuyorlar. Sınırlarından geçen 300-500 mülteciyi tekme-tokat geriye kovanlar, çocukların denizde ölümünü seyredenler bugün sivillerin haklarından bahsediyorlar. Kime karşı yapıyorlar? 3.5 milyon Suriyeli kardeşimizi ülkesinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan ev sahipliği yapan Türkiye'ye karşı yapıyorlar. Biraz vicdan, biraz hakkaniyet, biraz adalet... Afrin'de PKK, PYD, DEAŞ terör örgütü Araplara, Kürtlere, Türkmenlere zulmederken, masum insanları öldürürken bunlar neredeydi? O zaman niye sesinizi çıkarmadınız? Bu teröristler vatandaşlarımıza roket atarken neredeydiniz? Türkiye, terör örgütünün tepesine vurunca Avrupa'dan ses geliyor.

BİR BARIŞ HAREKÂTI

PKK, PYD, DEAŞ bunların hepsi eli kanlı terör örgütüdür. Terörle mücadelemiz sadece ülkemiz için değil aynı zamanda Suriye, bölgemiz ve dünya barışı içindir. Terör sadece bizim derdimiz, sorunumuz değil aynı zamanda bütün insanlığın sorunudur. Terörle işbirliğine girenler, kol kola gidenler insanlığın iyiliği için çaba göstermeyenlerdir, dertlenmeyenlerdir. Terörden, kaostan, şiddetten beslenenlerin dünyaya söyleyecek anlamlı bir sözü yoktur. Zeytin Dalı bir barış harekâtıdır. Teröre karşı yürütülen haklı bir harekattır. Ülke sınırlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için yapılan bir harekâttır. Terör örgütlerinin iftiralarıyla, kara propagandalarıyla bizim karşımıza çıkmanın akılla, izanla izahı yok. Bölgemizde barışın, güvenin huzurun sağlanması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da terör örgütünün varlığın kabullenmemiz asla mümkün değildir. Mutlaka o bölgeler de terörden kurtarılacaktır. Kahraman Mehmetçiğimiz, Özgür Suriye Ordusu bölgeyi karış karış tarıyor ve terörden temizliyor. Aslında bu operasyon çok daha kısa sürede bitebilirdi; ancak sivillerin zarar görmemesi için çok büyük bir dikkat içerisinde çalışıyoruz. Bu gerçeğin altını özellikle çizmek istiyorum.”