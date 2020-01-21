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Dünya
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 21.01.2020 - 14:51,Son Güncelleme:/

AP Türk asıllı Rum milletvekilinden skandal Türkiye şikayeti

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AP Türk asıllı Rum milletvekilinden skandal Türkiye şikayeti

Kıbrıslı Rumlar adına Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Milletvekili olan Kıbrıslı Türk asıllı Niyazi Kızılyürek, Türkiye'nin 'Ada'nın Kuzeyinin demografik yapısını değiştirdiğini, buna müdale edilmesi' gerektiği yönünde Avrupa Komisyonu’na bir soru önergesi verdi.

Kızılyürek, Türkiye'nin Kıbrıslı Türklere karşı bir kültür savaşı da başlattığını ileri sürdü.

KKTC'ye Türkiye'den gelen vatandaşların sayılarının arttığını, bunların vatandaş yapıldığını öne süren Kızılyürek, "Bu şekilde Kıbrıs Türklerinin siyasi iradesine ve ayrıca toplumun demografik yapısına müdahalede bulunuluyor" dedi.

Kıbrıslı Türk asıllı Rum milletvekili Kızılyürek, soru önergesinde, ”Kıbrıs Türk toplumunun, asimilasyon ve Türkiye’ye entegrasyon tehdidiyle karşı karşıya olduğunu” öne sürdü.

Kızılyürek, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin tutumlarına etkin bir şekilde karşı koyup koymayacağını sordu.

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