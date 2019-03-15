AP kararına sert tepki: Hiçbir değeri anlamı yok
Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması tavsiyesini içeren raporu kabul etmesine, Ankara’dan sert tepkiler geldi. Adalet Bakanı Gül, raporun kabul edilemez olduğunu söylerken CHP de “Bu, Avrupalı bir tutum değildir” dedi.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından dün Hâkimevi’nde gerçekleştirilen ‘Uzlaştırma Ödül Töreni ve Basit Yargılama, Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Ceza Kararnamesi Çalıştayı’na katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye kararına tepki gösterirken şunları söyledi:
“Türkiye’ye karşı ön yargılarla dolu bu rapor, tarihe, Avrupa’nın bizatihi kendi değerlerine yabancılaşmasının belgesi olarak geçecektir. Bu raporun Türk Cumhuriyeti ve Türk milleti adına hiçbir karşılığı, hiçbir anlamı, hiçbir değeri bulunmamaktadır. Bizim açımızdan kabul edilebilir bir metin değildir. Bir taraftan demokrasiye, insan haklarına serenatlar yaparken, diğer taraftan demokrasiye kastedenlere, hak ve özgürlükleri yaşatan toplumsal düzene savaş açanlara arka çıkmak tarihi bir çelişkidir.
Terörle mücadelede politik seçicilik AB ve dünyanın hayrına değildir. Türkiye’nin varlık ve bekasına yönelen tehditlere verdiği mücadele meşrudur, zorunludur, yerindedir. Bekası için üstüne titrediğimiz şey, adil devlettir, özgür millettir, güçlü Türkiye’dir. Bunlardan hiçbiri, dostluk iddiasında olanları rahatsız etmemelidir. Ne özgürlükleri güvenliğe ne de güvenliğimizi özgürlüklere feda edemeyiz. Bu nedenle terörle mücadelemiz, özünde bir hak ve özgürlük mücadelesidir.
YARGI REFORMU SÜRECEK
Yargı sistemimizi çağına yaraşır düzeye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bu irade, Avrupa ile ilişkileri aşan bir anlam taşıyor. Çünkü bizim dikkatimiz, her şeyden önce toplumsal talep ve ihtiyaçlar temelinde yükseliyor. Ceza adaleti sistemimizi de hızlı, etkili ve adil biçimde çalıştıracak önlemler üzerinde dikkatle duruyoruz. Bir tek suçun bile cezasız kalmasına rıza gösteremeyiz. Bir tek masumun bile haksız suçlanmasına tahammül edemeyiz. Bunun için ceza adaleti sistemini kendi amacına hasretmek zorundayız.”
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