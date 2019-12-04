AÖO sınav giriş yerleri açıklandı! AÖO sınavı ne zaman?
Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem sınav yerleri açıklandı. Bu gelişmenin ardından AÖO sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Öte yandan adaylar, sistemden T.C. kimlik numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler. İşte, AÖO sınavı hakkında ayrıntılar...
Eğitim hayatına Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Ortaokulu'nda (AÖO) devam eden binlerce öğrenci sınav giriş belgesi ve sınav tarihlerine odaklandı. İşte, AÖO sınavı hakkında ayrıntılar...
7 Aralık 2019 tarihinde 2 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Ortaokulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrencilerin, sistemden TC kimlik numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.
Sınavın 1.Oturumu saat 9.30'da 2. Oturumu ise saat 14.00'te başlayacak.
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