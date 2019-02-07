AÖL'den kayıt yenileme açıklaması! Açık lise kayıtları ne zaman bitiyor?
6 Şubat 2019 tarihinde bitmesi planlanan, Açık Öğretim Lisesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme işlemlerinin süresi uzatıldı. AÖL tarafından yapılan açıklama ile açık lise kayıtlarının biteceği tarih öğrencilerin bilgisine sunuldu. Peki, açık lise kayıtları ne zaman bitiyor? AÖL kayıt yenileme için son tarih ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören yüzbinlerce öğrenciyi ilgilendiren, 2018-2019 dönemi 2. dönem kayıtlarına yönelik tarih araştırmaları hız kazandı. Daha önce 6 Şubat'ta biteceği açıklanan AÖL kayıt işlemleri için süre uzatıldı. İşte, AÖL kayıtlarının yapılabileceği son tarih...
Konuya dair AÖL'den 'Öğrencilerimizin Dikkatine' başlıklı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"2018-2019 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 11 Şubat 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar devam edecektir."
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