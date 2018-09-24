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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.09.2018 - 23:09, Son Güncelleme:

AÖL ve MAÖL'de kayıt yenileme devam ediyor! Son tarih ne zaman?

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AÖL ve MAÖL'de kayıt yenileme devam ediyor! Son tarih ne zaman?

Eğitim hayatına Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde (MAÖL) devam eden öğrencileri yakında ilgilendiren kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan işlemlere dair merak ettikleri detayları sorgulayan öğrenciler bir yandan da kayıt yenileme işleminin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, AÖL ve MAÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek?

Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2018/1. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. Söz konusu kurumlarda eğitim alan öğrenciler, 28 Eylül 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar kayıt yenileme işlemlerini yapabilirler. İşte, AÖL ve MAÖL kayıt yenileme işlemlerine dair tüm detaylar...

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerinden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerinin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.

Sınav Ücreti muafiyeti olanların (mahkeme tedbiri, şehit yakını, gazi vb.) Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek öğrencilik durumunu “Aktif” yaptırıp kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmaları gerekmektedir.

Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ I. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MAÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrenci adayları; sınav bedelinin 30,00 TL sini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesinden T.C. kimlik numaralarını bildirerek (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları geçici T.C. kimlik numaraları ile) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaktır. Sınav bedelinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir. KKTC de ise ilk kayıt yaptıran öğrenciler sınav bedelinin 15 TL sini kayıt yaptıracağı okul müdürlüğünün, kırtasiye, personel ve diğer giderlerinde kullanılmak üzere, okul aile birliği hesabına makbuz karşılığında yatıracaktır.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden, öğrencilik durumu aktif veya donuk olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini yapabilir.

Sınav bedelini yatıran öğrenci yüz yüze eğitim aldığı Okul/Kurum müdürlüğüne başvurup, kayıt yenileme işlemini yaptırır.

Ücret muafiyeti olan öğrenciler durumlarını belgelendirmeleri halinde sınav bedelini yatırmaz.

Ücret muafiyet belgeleri taranıp sisteme kaydedilir. Kayıt yenileme işlemi yaptıran öğrenciler sistemden ders seçimini yaparak, kitaplarını Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden alabilir.

Kayıt yenileme yapmayan öğrenci uzaktan eğitim sınavlarına giremez, yüz yüze eğitime devam edemez.

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2018–2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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