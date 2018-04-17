AÖL telafi sınavı için MEB'den uyarı | AÖL telafi sınavı ne zaman yapılacak?

Yakın zaman önce yapılan AÖL sınavlarının ardından, öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederken bir yanda da yaşanan teknik bir problemden dolayı girecekleri AÖL telafi sınavlarının ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? AÖL telafi sınavları ne zaman yapılacak? İşte, AÖL sınavları hakkında merak edilen detaylar...

MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI

31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen sınavda yaşanan aksaklık nedeniyle bazı dersleri işaretleyemeyen öğrenciler için yapılacak olan telafi sınavı öncesi Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere önemli bir uyarı yaptı. İşte, MEB'in telafi sınavı hakkında yaptığı açıklamalar;

21 Nisan 2018 Cumartesi günü yapılacak olan Açık Öğretim Kurumları telafi sınavına girecek olan öğrencilerimizden;

31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2. Dönem sınavlarında girmiş olduğu Sınav Merkezini zorunlu sebeplerini belgelendirmek kaydıyla (hastalık, tayin, adres değişikliği vb.) değiştirmek isteyenlerin, 12-17 Nisan 2018 tarihleri arasında sınava girmek istedikleri il/ilçe Sınav Yürütme Komisyonuna giderek yedek salon işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

AÖL TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınavlarından yaşanan teknik bir problemden dolayı bazı öğrenciler için telafi sınavı yapacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Açıköğretim kurumları sınavlarının 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılmakta olan 2. dönem sınav oturumlarında 4’ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrılmıştır. 4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacaktır.

Kurum ayrıca yaptığı açıklamada, açıköğretim kurumları öğrencilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamayacağını ve yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerden özür dilediğini de belirtti.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL öğrencilerinin büyük bir heyecanla beklediği sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 20 Nisan tarihinde erişime açılacak ancak, 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihinde yapılan sınavlarda yaşanan teknik bir problemden dolayı yapılacak olan telafi sınavları nedeniyle sonuç açıklanma tarihinin birkaç gün sarkabileceği tahmin ediliyor. AÖL telafi sınavlarının 21 Nisan 2018 tarihinde yapılacağı bilindiğine göre, sınav sonuçlarının da 21 Nisan'dan sonraki birkaç gün içinde açıklanabileceği öngörülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav sonuçlarını açıkladığı takdirde öğrenciler, "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" adresinden gerekli bilgileri girerek sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.