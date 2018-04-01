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    AÖL sınavları tamamlandı | AÖL sınav sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    01.04.2018 - 22:30 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) ikinci dönem sınavları bugün yapılan 3. oturumun ardından tamamlandı. Açık Öğretim Lisesi'nin ikinci dönem sınavları 31 Mart günü yapılan 1 ve 2. oturumlarla başlamıştı. Adaylar şimdi sınavdan geçer not alıp almadıklarını merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL cevap anahtarı belli oldu mu?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde çeşitli sınav merkezlerinde yapılan AÖL sınavı 1 Nisan günü yapılan 3. ve son oturumun ardından tamamlandı. Adayların gözü şimdi MEB'den gelecek sonuç açıklamasında. Sınava katılım sağlayan kişiler ayrıca, bakanlığın AÖL sınavlarına ait cevap anahtarlarını ne zaman yayınlayacağını merak ediyor. İşte, öğrencilerin AÖL sınavları hakkında merak ettiği soruların cevapları...

    AÖL SINCAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Açık Öğretim Kurumları Sınavları, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle iki hafta ertelenen AÖL sınavları 1 Nisan 2018 tarihinde yapılan 3. oturumun da bitmesiyle tamamlandı. Adaylar şimdi ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak edip sorguluyor.

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan AÖL sınavlarına sonuçların ne zaman açıklnacağına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı. Ancak, geçmiş dönemlerde yapıla AÖL sınavlarının sonuç açıklanma tarihlerini incelediğimizde sonuçların, sınavların tamamlanmasından yaklaşık 15 gün sonra açıklandığı görülüyor. Buna göre, 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 2017- 2 sınav sonuçlarının 15-16 Nisan tarihlerinde açıklanabileceği tahmin ediliyor.

    AÖL CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

    Açıköğretim Lisesi'nin sınav soruları ve cevapları, sınavın hemen sonrasındaki 14 gün içerisinde öğrencilerle paylaşılacak. 3 oturum olarak gerçekleştirilecek olan Açık Öğretim Liseleri  (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017/2 sınav sonuçlarının en kısa sürede açıklanması bekleniyor.

    AÖL'DEN NASIL MEZUN OLUNUYOR?

    Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle; Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi  ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

    Etiketler: aöl sınav sonuçları , SeoHaber , NoMobil , gündem
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