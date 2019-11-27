AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri
Lise eğitimine açıktan devam eden vatandaşlar, 2019-2020 1. dönem AÖL sınav tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesi üzerinden açıklandı. Sınav hazırlıklarına devam eden öğrencilerin gözü açık lise sınav takvimine çevrildi. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim lisesi sınavları ne zaman?
AÖL'de 1. Dönem sınavları için geri sayım başladı. Özellikle aralık ayının yaklaşmasıyla, açık lise sınav takvimine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman? İşte, AÖL 1. dönem sınav takvimi hakkında detaylı bilgiler.
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.
SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı
Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi
Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.
SINAV MERKEZİNİN BELİRLENMESİ
Sınav bölgesi ile adres bilgileri farklı olup adres bilgilerini değiştiren öğrenci sınav merkezini değiştirmiş olmaz. Bu nedenle öğrencinin mutlaka sınav merkezini kontrol ederek sınava girmek istediği merkezi seçmesi ve doğruluğundan emin olması gerekmektedir.
Sistemde, sınav giriş yerini değiştirmek isteyen öğrenciler, “Bilgi Düzenleme” menüsü altındaki “Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi” seçeneğini, Adres bilgilerini güncellemek veya değiştirmek isteyenler “Bilgi Düzenleme” menüsü altındaki “Adres Bilgileri” seçeneğini kullanabilir.
Adres bilgilerinizi değiştirmeniz sınav merkezinizin de değişeceği anlamına gelmez. Bu nedenle sınav merkezinizi mutlaka sistemde “Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi” seçeneğinden kontrol ediniz ve değişmesi gerekiyorsa değiştiriniz.
Mezun olan öğrencilerimizin diplomaları adres ilindeki Koordinatör Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. Adres bilgilerinizi güncellerken bu durumu dikkate almanız yararınıza olacaktır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle