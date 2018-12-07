AÖL sınavı yarın saat kaçta? 8-9 Aralık AÖL sınav saatleri
AÖL sınavları için geri sayım başladı. 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan AÖL 1. dönem sınavları için öğrenciler son hazırlıklarını tamamlıyor. Sınava girecek olan öğrenciler AÖL sınavının yarın saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki, AÖL sınavı yarın saat kaçta? İşte, 8-9 Aralık AÖL sınav saatleri.
AÖL 1. dönem sınavları 3 farklı oturumda gerçekleştirilecek. 8 Aralık Cumartesi sabahı başlayacak ilk oturumun ardından ikinci oturum öğleden sonra başlayacak. Son oturum ise 9 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.
AÖL SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
AÖL 1. dönem sınavları 8 Aralık Cumartesi sabahı 09:30'da ikinci oturum öğleden sonra 14:30'da ve son oturum 9 Aralık Pazar günü 14:30'da gerçekleştirilecek.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
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