AÖL sınav yerleri ve giriş belgesi açıklandı mı? AÖL öğrenci girişi
AÖL sınav giriş yerleri için öğrencilerin araştırması devam ediyor. Sınava günler kala öğrenciler tarafından araştırılmaya başlanan Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sayfası aracılğıyla erişime açılacak. Peki, 8-9 Aralık tarihlerinde kendilerine yöneltilecek olan çoktan seçmeli testleri cevaplayacak öğrencilerin araştırdığı AÖL sınav giriş yerleri ne zaman ve hangi gün açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Açık lise sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt genelinde gerçekleştireceği AÖL 1. dönem sınavlarına katılım gösterecek olan öğrenciler, kurumun yapacağı sınav giriş yerleri açıklamasına kilitlendi. On binlerce kişinin katılım göstereceği sınavda ter dökecek olan öğrenciler, 2018 yılının son AÖL sınavına girmiş olacak. Peki, AÖL öğrenci girişi ile kolayca öğrenilebilecek olan sınav giriş belgesi nasıl ve ne zaman sorgulanabilecek? İşte, o detaylar
AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ VE BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2018 yılının son Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı, 8-9 Aralık tarihinde yurt genelinde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, sınava girecek olan adaylar için giriş yerlerini ise bu hafta içerisinde erişime açacak. AÖL sınav giriş belgeleri, geçtiğimiz dönemlerde sınavın gerçekleştirileceği hafta içerisinde açıklanmıştı. Belgelerin bu yıl da haftanın ilk günleri itibariyle erişime açılacağı öngörülüyor.
SINAVA GİRMEDEN ÖNCE ÇIKMIŞ SORULARLA KENDİNİZİ SINAYIN
Sınava girecek olan öğrenciler için çevrimiçi test imkanı sunan Milli Eğitim Bakanlığı, sınav öncesinde öğrencilerin kendisini sınamalarına imkan tanıyacak. Daha önceki Açık Öğretim Okulları sınavlarında çıkmış sorulardan oluşan testler, çevrimiçi testler bünyesindeki derslerin listesi "DERS SEÇ" bölümünde listelenmektedir.
Öncelikle hangi dersten test çözmek istiyorsanız o dersi seçip "DEVAM" butonuna tıklayınız. Seçilen dersin bünyesinde, kaç tane test varsa "TEST SEÇ" bülümünde listelenecektir. "TEST SEÇ" bölümündeki testlerden bir tanesini seçip "DEVAM" butonuna tıklayınız. Daha sonra oluşan butona tıkayıp testi başlatabilirsiniz. Testi bitirmek için sayfanın sonundaki "TESTİ BİTİR" butonuna tıklayıp, testin değerlendirmesini gelen sayfanın altında görebilirsiniz.
Not: Şu an Milli Eğitim Bakanlığı'nın test sistemi güncellenmektedir. Bu işlem tamamlandıktan sonra testlere ulaşabilirsiniz.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
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