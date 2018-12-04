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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.12.2018 - 09:37, Son Güncelleme:

AÖL sınav yerleri ve giriş belgesi açıklandı mı? AÖL öğrenci girişi

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AÖL sınav yerleri ve giriş belgesi açıklandı mı? AÖL öğrenci girişi

AÖL sınav giriş yerleri için öğrencilerin araştırması devam ediyor. Sınava günler kala öğrenciler tarafından araştırılmaya başlanan Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sayfası aracılğıyla erişime açılacak. Peki, 8-9 Aralık tarihlerinde kendilerine yöneltilecek olan çoktan seçmeli testleri cevaplayacak öğrencilerin araştırdığı AÖL sınav giriş yerleri ne zaman ve hangi gün açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Açık lise sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt genelinde gerçekleştireceği AÖL 1. dönem sınavlarına katılım gösterecek olan öğrenciler, kurumun yapacağı sınav giriş yerleri açıklamasına kilitlendi. On binlerce kişinin katılım göstereceği sınavda ter dökecek olan öğrenciler, 2018 yılının son AÖL sınavına girmiş olacak. Peki, AÖL öğrenci girişi ile kolayca öğrenilebilecek olan sınav giriş belgesi nasıl ve ne zaman sorgulanabilecek? İşte, o detaylar

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ VE BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 yılının son Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı, 8-9 Aralık tarihinde yurt genelinde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, sınava girecek olan adaylar için giriş yerlerini ise bu hafta içerisinde erişime açacak. AÖL sınav giriş belgeleri, geçtiğimiz dönemlerde sınavın gerçekleştirileceği hafta içerisinde açıklanmıştı. Belgelerin bu yıl da haftanın ilk günleri itibariyle erişime açılacağı öngörülüyor.

SINAVA GİRMEDEN ÖNCE ÇIKMIŞ SORULARLA KENDİNİZİ SINAYIN

Sınava girecek olan öğrenciler için çevrimiçi test imkanı sunan Milli Eğitim Bakanlığı, sınav öncesinde öğrencilerin kendisini sınamalarına imkan tanıyacak. Daha önceki Açık Öğretim Okulları sınavlarında çıkmış sorulardan oluşan testler, çevrimiçi testler bünyesindeki derslerin listesi "DERS SEÇ" bölümünde listelenmektedir.

Öncelikle hangi dersten test çözmek istiyorsanız o dersi seçip "DEVAM" butonuna tıklayınız. Seçilen dersin bünyesinde, kaç tane test varsa "TEST SEÇ" bülümünde listelenecektir. "TEST SEÇ" bölümündeki testlerden bir tanesini seçip "DEVAM" butonuna tıklayınız. Daha sonra oluşan butona tıkayıp testi başlatabilirsiniz. Testi bitirmek için sayfanın sonundaki "TESTİ BİTİR" butonuna tıklayıp, testin değerlendirmesini gelen sayfanın altında görebilirsiniz. 

TEST ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Şu an Milli Eğitim Bakanlığı'nın test sistemi güncellenmektedir. Bu işlem tamamlandıktan sonra testlere ulaşabilirsiniz.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

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