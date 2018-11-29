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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.11.2018 - 13:38, Son Güncelleme:

AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖL giriş belgesi sorgulama

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AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖL giriş belgesi sorgulama

AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusu, lise öğrenimlerini dışarıdan gerçekleştiren binlerce kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Yurt genelinde birçok sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan AÖL sınavları için giriş belgesi sorgulamaları sürüyor. Peki, 08-09 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavlar için AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

AÖL sınav giriş yerleri, gelecek hafta gerçekleştirilecek olan sınavlar öncesi merak konusu oldu. Dönemi tamamlamak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı AÖL sınavına girecek olan öğrenciler, giriş yerleri sorgulamalarına devam ediyor. Peki, AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı giriş belgesi hakkında bazı bilgiler

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Lisesi sınavları için geri sayım başlarken, gözler AÖL sınav giriş belgelerine çevrildi. AÖL sınav giriş belgeleri, geçtiğimiz dönemlerde sınavın gerçekleştirileceği hafta içerisinde açıklanmıştı. Belgelerin bu yıl da 3 Aralık Pazartesi günü itibariyle erişime açılacağı öngörülüyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

 

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