AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖL giriş belgesi sorgulama
AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusu, lise öğrenimlerini dışarıdan gerçekleştiren binlerce kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Yurt genelinde birçok sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan AÖL sınavları için giriş belgesi sorgulamaları sürüyor. Peki, 08-09 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavlar için AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AÖL sınav giriş yerleri, gelecek hafta gerçekleştirilecek olan sınavlar öncesi merak konusu oldu. Dönemi tamamlamak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı AÖL sınavına girecek olan öğrenciler, giriş yerleri sorgulamalarına devam ediyor. Peki, AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı giriş belgesi hakkında bazı bilgiler
AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açıköğretim Lisesi sınavları için geri sayım başlarken, gözler AÖL sınav giriş belgelerine çevrildi. AÖL sınav giriş belgeleri, geçtiğimiz dönemlerde sınavın gerçekleştirileceği hafta içerisinde açıklanmıştı. Belgelerin bu yıl da 3 Aralık Pazartesi günü itibariyle erişime açılacağı öngörülüyor.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.
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