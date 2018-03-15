AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi sayfası üzerinden yayımladığı duyuruyla AÖL sınav tarihlerinin ertelendiği bilgisini verdi. Sınav giriş yerleri için MEB’in resmi sayfasını ziyaret eden öğrenciler, AÖL II. Dönem oturumlarının yeni tarihiyle karşılaştı. Sınav tarihlerinin değişmesiyle AÖL sınavlarının sonuç açıklama tarihleri de değişti. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi II. Dönem Sınav Sonuçları 13 Nisan 2018 tarihinde yayınlanacak. İşte MEB’in yeni tarih duyurusu ve sınav yerleriyle ilgili son durum!

AÖL II. DÖNEM SINAV TARİHİ

Merkezi Sistem Sınav Uygulama Takviminde 17 - 18 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2. Dönem Açık Öğretim Kurumları Sınavları, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır. Yeni düzenleme aşağıdaki gibidir.



1. Oturum 31 Mart 2018 9.30

2. Oturum 31 Mart 2018 14.00

3. Oturum 01 Nisan 2018 15.00



Ayrıca 3. Oturumun saat 15.00’ a alınmasının nedeni ÖSYM sınav takviminde yer alan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının sabah saat 10.15’ te yapılacak olmasından kaynaklanmaktadır.

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Açık öğretim lisesi öğrencileri online sisteme kendilerinden istenilen bilgileri girdikten sonra sınav giriş belgesini aol.meb.gov.tr sitesinden çıkartabilecek.