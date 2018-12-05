AÖL sınav yerleri açıklandı... AÖL sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
AÖL sınav yerleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 2018 yılının son Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı, 8-9 Aralık tarihinde yurt genelinde gerçekleştirilecek. Sınava girecek olan adaylar, giriş yerlerini online sistem üzerinden görüntüleyip çıktısını alabilecek. Peki, AÖL sınav giriş belgesinin çıktısı nasıl alınır?
08 - 09 Aralık 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-1. Dönem sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrencilerimiz Sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden güvenlik kodu, öğrenci numarası ve şifre ile öğrenci girişi yapan öğrenciler menüden sınava giriş belgesi alabilirler ve sınava giriş yerlerini öğrenebilirler. Sınav Giriş Belgenizi ‘'Öğrenci Genel Bilgileri'' menüsü altında yer alan ‘' Sınav Giriş Belgesi'' ekranından seçerek yazdırabilirsiniz.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?
a) İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar
b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar
c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden veya Eğitim Müşavirliklerinden yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi olanlar başvurabilir
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
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