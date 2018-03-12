AÖL sınav tarihi değişti | Açık Lise sınav yerleri açıklandı mı?

17 Mart’ta yapılması beklenen AÖL sınavıyla ilgili değişiklik yapıldı. Teknik arıza sebebiyle Açıköğretim Lisesi sınavları ileri bir tarihe alındı. Milli Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Lisesi sınavına girecek olan öğrencileri resmi sayfası üzerinden paylaştı.

Merkezi Sistem Sınav Uygulama Takviminde 17 - 18 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2. Dönem Açık Öğretim Kurumları Sınavları, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır. Yeni düzenleme aşağıdaki gibidir.



1. Oturum 31 Mart 2018 9.30

2. Oturum 31 Mart 2018 14.00

3. Oturum 01 Nisan 2018 15.00



Ayrıca 3. Oturumun saat 15.00’ a alınmasının nedeni ÖSYM sınav takviminde yer alan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının sabah saat 10.15’ te yapılacak olmasından kaynaklanmaktadır.

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?



AÖL sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri henüz belli değil. Açık öğretim lisesi öğrencileri sınav giriş belgesini aol.meb.gov.tr sitesinden çıkartabilecek. Gerekli bilgileri girdikten sonra bu sayfa üzerinde giriş belgesini yazdırabilecek.