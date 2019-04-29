AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı!
AÖL sınav sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Daha önce 30 Nisan Salı günü erişime açılacağı duyurusunu gerçekleştiren Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü, sonuçları erken açıklama kararı alarak 29 Nisan Pazartesi günü erişime açtı. İşte, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler
AÖL sınav sonuçları, Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Seçme ve Değerlendirme Müdürlüğü tarafından değerlendirme işlemi erken tamamlanan AÖL için sınav sonuçları, beklenenden bir gün önce açıklandı.
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KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı, resmi sayfası üzerinden AÖL sınavları ve kayıt yenileme tarihlerini duyurdu. Takvime göre, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri 2 Mayıs 2019 – 14 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak.
Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.
18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda II. dönem, III. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.
Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ise, il ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır.
Sonraki sınavın giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinde görüntülenebilecek.
Öğrenciler, kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini yaptığı 3. dönem sınavlarına 6-7 Temmuz tarihlerinde girecek. Bu sınavın sonuçları ise 1 Ağustos'ta yayımlanacak.
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