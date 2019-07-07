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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.07.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

AÖL sınav sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

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AÖL sınav sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından AÖL sınav sonuçları araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği sınavların ardından AÖL sınav sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenci bilgileri ile kolayca öğrenilebilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

AÖL sınav sonuçları, günün araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Açıköğretim Lisesi'nin yurt geneline gerçekleştirdiği AÖL sınavının ardından sınav sonuçları, yine kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte, AÖL sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018-2019 takvimine göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.

AÖL sınav sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.

SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kâğıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi, maddi ve cezai yaptırıma maruz kalmamanız için cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz. Kopya çekene, kopya çektirene ve kopyaya yardım edene hapis ve para cezası verilmektedir.

Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.

İTİRAZ NASIL YAPILIYOR?

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz web sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

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