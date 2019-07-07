AÖL sınav sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak?
6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından AÖL sınav sonuçları araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği sınavların ardından AÖL sınav sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenci bilgileri ile kolayca öğrenilebilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AÖL sınav sonuçları, günün araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Açıköğretim Lisesi'nin yurt geneline gerçekleştirdiği AÖL sınavının ardından sınav sonuçları, yine kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte, AÖL sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018-2019 takvimine göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.
AÖL sınav sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.
SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kâğıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi, maddi ve cezai yaptırıma maruz kalmamanız için cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz. Kopya çekene, kopya çektirene ve kopyaya yardım edene hapis ve para cezası verilmektedir.
Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.
İTİRAZ NASIL YAPILIYOR?
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz web sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.
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