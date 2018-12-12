AÖL sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? Tarih detayı
AÖL sınav sonuçları geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen sınavın ardından birçok öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Lise eğitimini açıktan devam ettiren öğrencilerin katılım sağladığı AÖL sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav değerlendirmesini tamamlamasının ardından sonuçları ile öğrencilerin erişimine açılmış olacak. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman ve hangi gün erişime açılacak? İşte, o tarih hakkında bazı bilgelerq
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt genelinde gerçekleştirdiği AÖL sınavlarının ardından gözler, sonuç ekranına çevrildi. AÖL sınav sonuçları ile sınavda aldığı neticeyi görecek olan binlerce kişi, bakanlığın internet sitesini takip etmeye devam ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar
MEB'İN AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmasının ardından sonuç ekranı ile merak konusu olan AÖL sınav sonuçları, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sınav takvimi "İş takvimi güncelleme sebebi" ile şu an kullanımda olmayan AÖL sonuçlarının, geçtiğimiz yılın takvimi göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 25 Aralık tarihinde erişime açılacağı söylenebilir.
CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
08 - 09 Aralık 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-1. Dönem sınavlarının bugünkü oturumları tamamlandı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler şimdi AÖL'den gelecek haberlere odaklandı.
AÖL soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Kurum "http://aol.meb.gov.tr/" adresi üzerinden soru ve cevapları yayımlanacak, beklenen duyuru yapılır yapılmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
KARARLI OLUN, ZAMANI VERİMLİ KULLANIN
Cihan Yeşilyurt (Rehberlik Koordinatörü): Başarı için gerçekçi hedefler koyun, kararlı olun ve zamanı verimli kullanın. Günü iyi planlayınca dinlenmeye de vaktiniz kalır. Her akşam, günün değerlendirmesini yapın. Böylece denetim mekanizması geliştirebilirsiniz, suçluluk duygusu ile stres de azalır. Stres, denetimi kaybedince yaşanır. Dersin başında kaç saat geçirdiğinizden çok, nasıl geçirdiğiniz önemli. Öğretmeni dikkatli dinleyin. Aynı gün tekrar yapın. Konuyu anlamadan soru çözmeyin.
Önce çözümlü sorulardan çalışmaya başlayın. Derslere karşı önyargıdan kurtulun. Genellikle sayısalcılar fizik; eşit ağırlık ve sözelcilerse matematik ile geometriye karşı önyargılı. Bir derse çalışmaktan vazgeçtiğinizde, diğer adaylara karşı puan kaybınızın olacağını unutmayın. Sayısal derslerde konular birbirinin devamı, sırayla çalışın. Ezberlemeyin, temel kavramları öğrenin. Sözel dersler kolay öğrenilir, çabuk unutulur. Bu yüzden sık tekrar yapın. Ayrıca bu soruları yanıtlarken kendi düşünce ve yargılarınızdan uzak durun. Sorunun içeriğine ve ne istediğine göre yanıtlayın.
Çok kolay soruların yararı olmaz. Zor gelen konuları küçük parçalara bölerek çalışın. Böylelikle parçaları öğrendiğinizde, konunun bütününü de anlamış olacaksınız. Deneme sınavı çözerken mutlaka zaman tutun, tuvaleti bahane edip ara vermeyin. Yoksa gerçek sınavda zaman problemi yaşama olasılığınız fazla olur.
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