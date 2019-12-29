AÖL sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? Açık lise sınav sonuçları bekleniyor

AÖL 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarının sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş bugün de devam ediyor. Üç oturum olarak gerçekleştirilen sınavlara katılan öğrenciler, şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. İşte, açık lise sınav sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...

AÖL SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık lise sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesinde açıklanıyor. Bakanlık tarafından sonuçlar açıklandığı takdirde, bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. (Sınav sonucu henüz açıklanmadığı için bağlantı linki şuan aktif değil)

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek. Sonuçların, geçtiğimiz yılın sonuç açıklama süreci dikkate alındığında 1 Ocak Çarşamba günü itibariyle açıklanması bekleniyor.