AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte telafi sınavı ve sonuç bilgisi

Lise öğrenimlerini gerçekleştiren öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt çapında gerçekleştirilen AÖL sınavları, sonuçları ile sorgulanmaya devam ediliyor. Sınavda aldığı puanları merak eden vatandaşların sorguladığı AÖL sınav sonuçları, ÖDSGM ve Açıköğretim Lisesi'nin gerçekleştireceği değerlendirmeyle birlikte ilgili kişilerin erişimine açılacak. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Telafi sınavı ne zaman yapılacak? İşte, merak edilen konular hakkında detaylı bilgiler

KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme işlemi, sınav sonuçlarının açıklanmasından kısa bir süre sonra duyurulacak. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı III. Dönem Kayıt Yenileme işlemleri 24 Nisan-14 Mayıs tarih aralığında tamamlanabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı iş takviminde yer alan bilgilere göre AÖL sınav sonuçları 20 Nisan tarihinde erişime açılacak. Ancak, geçmiş dönemlerde yapılan AÖL sınavlarının sonuç açıklanma tarihlerini incelediğimizde sonuçların, sınavların tamamlanmasından yaklaşık 15 gün sonra açıklandığı görülüyor. Buna göre, 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 2017- 2 sınav sonuçlarının değerlendirmelerin erken bitmesi halinde 15-16 Nisan tarihlerinde de açıklanabileceği öngörülüyor.

Bakanlık sınav sonuçlarını açıkladığı zaman adaylar; "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" adresinden gerekli bilgileri girerek sınav sonuçlarını görebilecek.

AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınavlarından yaşanan teknik bir problemden dolayı bazı öğrenciler için telafi sınavı yapacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Açıköğretim kurumları sınavlarının 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılmakta olan 2. dönem sınav oturumlarında 4’ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrılmıştır. 4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacaktır.

Kurum ayrıca yaptığı açıklamada, açıköğretim kurumları öğrencilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamayacağını ve yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerden özür dilediğini belirtti.