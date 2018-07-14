AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınavı soru ve cevapları

Eğitim hayatına açıktan devam eden on binlerce öğrenci, geçtiğimiz günlerde 3 oturum olarak yapılan AÖL 3. Dönem sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Sınavdan geçer not alıp almadıklarını merak eden öğrenciler, konu hakkında MEB tarafından bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. İşte, AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı iş takvimine göre; Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı III. Dönem Sınav Sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARI

07 - 08 Temmuz 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017/3.dönem Sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı. AÖL 3. dönem sınavına ait sorular ve cevapları görmek için aşağıdaki linklere tıklayın.

1. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız



2.Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız



3. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız



AÖL SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?



Açık lise sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesinde açıklanıyor. Bakanlık tarafından sonuçlar açıklandığı takdirde, bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. (Sınav sonucu henüz açıklanmadığı için bağlantı linki şuan aktif değil)