AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde gerçekleştirilen AÖL 2. dönem sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan öğrencilerin gözü ve kulağı MEB'den gelecek sonu açıklama haberinde. AÖL öğrencileri bakanlık tarafından daha önce 20 Nisan'da açıklanacağı söylenen sınav sonuçlarının hala neden erişime açılmadığını merak ediyor ve konu hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, AÖL sınav sonuçları hakkında merak edilen detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yapılan ve Türkiye genelinde on binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınav sonrası, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. sınavdan geçer not alıp almadıklarını merak eden öğrenciler, sonuçların bir an önce açıklanmasını bekliyor.

Açıköğretim Lisesi (AÖL) II. dönem sınavlarının üzerinden 1 ay geçmesine sayılı günler kalmasına rağmen sonuçların açıklanmaması adayları meraklandırdı. Son olarak 21 Nisan günü yapılan telafi sınavlarının ardından öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. AÖL II. Dönem sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yaptığı duyuruya göre 20 Nisan 2018'de açıklanacaktı. Ancak 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılan sınavlarda meydana gelen bir hatadan dolayı 21 Nisan'da bir telafi sınavı daha yapılmıştı. Sonuçların bu sebeple geciktiği tahmin ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu konu hakkında bir açıklama olması halinde, haberimizden okuyabilirsiniz. MEB AÖL sınav sonuçlarını açıkladığı takdirde öğrenciler, "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" adresinden gerekli bilgileri girerek sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Bu sene itibariyle AÖL üçüncü dönem kayıt yenileme tarihlerinin 24 Nisan 2018 tarihinde başlayacağı ve 14 Mayıs 2018 tarihinde sona ereceği AÖL iş takviminde açıklanmıştı. Ancak AÖL iş takviminde şu an bir güncelleme yapılıyor. Dolayısıyla kayıt tarihlerinde bir değişim olup olmadığı görülemiyor. Bu konuda bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

Kayıt yenileyen öğrencilerin aynı tarih aralığında ders seçimlerini de yapmaları gerekiyor. Zorunlu derslerin seçimi sonrası seçmeli dersler arasından seçim yapılabilir. MEB, AÖL öğrencilerini 35 kredilik ders seçme haklarını doldurup doldurmadıklarını kontrol etmeleri konusunda uyarıyor. Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme sınav bedeli, 35 TL olarak belirlenmiştir.

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

