AÖL sınav sonuçları için resmi açıklama tarihi paylaşıldı!
AÖL sınav sonuçları, sınavın üzerinden belirli bir süre geçmesinin ardından birçok öğrencinin gündemindeki konu olmaya başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre AÖL sınav sonuçları hakkında merak edilen bazı detaylar
AÖL sınav sonuçları, son günlerde birçok öğrenin sorguladığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Binlerce öğrencinin gündeminde yer alan AÖL sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği değerlendirmeye göre erişime açılacak. Peki, AÖL sınav sonuçları nereden ve ne zaman sorgulanır? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav sonuçları için değerlendirme sürecini sürdürüyor.
6-7 Nisan tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler, MEB'in yapacağı açıklamaya kilitlenmişti. Bakanlık, resmi iş takvimi aracılığıyla 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi 30 Nisan olarak duyurdu.
ÖĞRENCİLER KAYITLARINI 2-14 MAYIS TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRECEK
Toplamda 3 dönem olarak tamamlanan 2018-2019 eğitim öğretimin döneminin 3. dönem kayıt işlemi, 02-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ders seçme ekranı ise 2 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Sonraki sınavın giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinde görüntülenebilecek.
Öğrenciler, kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini yaptığı 3. dönem sınavlarına 6-7 Temmuz tarihlerinde girecek. Bu sınavın sonuçları ise 1 Ağustos'ta yayımlanacak.
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