AÖL sınav sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları, binlerce kişinin araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Kayıt yenileme öncesinde sıkça sorgulanan konular arasında yer alan AÖL sınav sonuçları, öğrencilerin araştırdığı en önemli husus oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, öğrencilerin merakla araştırdığı o konuyla ilgili bazı detaylar

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde gerçekleştirilen II. dönem sınavı ve yaşanan teknik sorunlar nedeniyle 21 Nisan'da yapılan telafi sınavı sonuçlarının halen açıklanmaması AÖL öğrencilerini meraklandırıyor. Sınavdan geçer not alıp almadıklarını merak eden öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor.

AÖL II. dönem sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yaptığı duyuruya göre 20 Nisan 2018'de açıklanacaktı. Ancak 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılan sınavlarda meydana gelen bir hatadan dolayı 21 Nisan'da bir telafi sınavı yapılmıştı. Sonuçların açıklanma tarihi bu sebepten dolayı henüz açıklanmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 28 Nisan'da AÖL II. dönem sınavı ve telafi sınavına ait soru ve cevap anahtarını yayınlamasının ardından, sınav sonuçlarının da kısa bir süre içinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu konu hakkında bir açıklama olması halinde, haberimizden okuyabilirsiniz.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu sene itibariyle AÖL üçüncü dönem kayıt yenileme tarihlerinin 24 Nisan 2018 tarihinde başlayacağı ve 14 Mayıs 2018 tarihinde sona ereceği AÖL iş takviminde açıklanmıştı. Ancak AÖL II. dönem sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması sebebiyle kayıt işlemlerine başlanmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistem ile yapılan sınavlarının organizasyonu ve değerlendirilmesi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Açık Öğretim Liselerinin 2017-2018 eğitim öğretim yılı II. dönem sınavının sonuçlarının Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne teslim edilmesinden sonra 2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme iş ve işlemleri başlatılacaktır." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, AÖL II. dönem sınavının sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından III. dönem kayıt yenileme işlemleri en kısa sürede başlatılacak. 2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme tarihi belirlendikten sonra http://aol.meb.gov.tr internet adresinden AÖL öğrencilerine duyurulacaktır.

AÖL SINAVI CEVAP ANAHTARI

AÖL soruları ve cevapları, sınavın tamamlanmasının ardından öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyordu. MEB, AÖL 2. dönem soru ve cevaplarını adayların erişimine açtı. 21 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen AÖL 2. dönem telafi sınavına ait soru ve cevaplar MEB tarafından açıklandı. Söz konusu sınav ait soru ve cevapların yayınlanmasının ardından, öğrenciler araştırmalarına hız kazandırdı.

AÖL 2. DÖNEM SINAVI CEVAP ANAHTARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 2. DÖNEM TELAFİ SINAVI CEVAP ANAHTARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ