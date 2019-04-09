AÖL sınav sonuçları için MEB'den resmi tarih! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Lise öğrenimlerini Açık Öğretim Lisesi (AÖL) üzerinden sürdüren öğrenciler, geçtiğimiz hafta sonu katılım gösterdikleri sınavın sonuçlarına kilitlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2. dönem sonu sınavının ardından mayıs ayında kayıt yenileme işlemini gerçekleştirecek olan öğrenciler, Açık Öğretim Lisesinin yapacağı duyurulara kilitlendi. İşte, AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bazı bilgiler
AÖL sınav sonuçları ile sınavdan aldıkları puan hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, kurumun resmi internet sitesini yakından takip etmeye devam ediyor. AÖL sınav sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden duyuran Açık Öğretim Lisesi, sonuçların ardından kayıt yenileme ile sürece devam edecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen o detaylar
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6-7 Nisan tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler, MEB'in yapacağı açıklamaya kilitlenmişti. Bakanlık, resmi iş takvimi aracılığıyla 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi 30 Nisan olarak duyurdu.
KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NE ZAMAN?
Toplamda 3 dönem olarak tamamlanan 2018-2019 eğitim öğretimin döneminin 3. dönem kayıt işlemi, 02-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ders seçme ekranı ise 2 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Sonraki sınavın giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinde görüntülenebilecek.
3. DÖNEM SINAVLARI TEMMUZ'DA
Öğrenciler, kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini yaptığı 3. dönem sınavlarına 6-7 Temmuz tarihlerinde girecek. Bu sınavın sonuçları ise 1 Ağustos'ta yayımlanacak.
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