AÖL sınav sonuçları açıklandı! AÖL öğrenci giriş ekranı
Yılda üç dönem gerçekleştirilen AÖL sınavlarının 2018-2019 Öğretim Yılı 1. Dönem sınav sonuçları, Açık öğretim Lisesi tarafından erişime açıldı. Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin eğitim gördüğü ve katılım sağladığı sınavın ardından AÖL sınav sonuçları, kurumun resmi öğrenci giriş ekranı üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 8-9 Aralık AÖL sınav sonuçları ve öğrenci giriş ekranı
Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖL sınav sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin eğitim gördüğü Açık Öğretim Lisesinin AÖL sınav sonuçları, öğrenci giriş ekranı üzerinden sorgulanabilecek. İşte, AÖL sınav sonuçları ve detaylı bilgiler
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SORULAR VE CEVAPLAR AÇIKLANMIŞTI
Açık Öğretim Lisesi, 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen sınavın ardından 1. dönem soruları ve cevaplarını 17 Aralık tarihinde yayımlamıştı. Sonuçların ardından sorular ve cevapları görüntülemek için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.
1. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.
2. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.
3. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.
2.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
İlk dönemi tamamlayan öğrenciler, ikinci dönem sınavlarına ocak ayında yapacağı kayıt yenileme işlemlerini tamamlamalarının ardından 6-7 Nisan tarihlerinde girecek. Bu sınavın sonuçları ise 30 Nisan 2019 tarihinde yayımlanacak.
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