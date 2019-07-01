AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2018-2019 3. dönem sınavları için takvimin belli olmasının ardından sınav giriş yerleri de merak edilmeye başlandı. Lise eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler, bir yandan sınavlara hazırlanırken, bir yandan da AÖL 3. dönem sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. Peki, AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konuya dair detaylar.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 3. dönem sınav tarihlerini Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde duyurdu. Takvime göre, AÖL 2018-2019 3. dönem sınavları 6 Temmuz 2018 Cumartesi - 7 Temmuz 2019 Pazar günü yapılacak. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 3. dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. Peki, AÖL sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte, AÖL sınav giriş yerleriyle ilgili bilgiler.
AÖL 3. Dönem sınav yerleri 3 Temmuz’da öğrencilerin erişimine açılacak. AÖL sınav yerleri online sistem üzerinden görüntülenebiliyor.
http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden güvenlik kodu, öğrenci numarası ve şifre ile öğrenci girişi yapan öğrenciler menüden sınava giriş yerlerini görüntüleyebilir, sınava giriş belgesini edinebilirler.
AÖL SINAV GİRİŞİNDE GEREKLİ OLAN BELGELER NELER?
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
YENİ DÖNEM KAYIT TARİHLERİ
Önümüzdeki yılın AÖL takvimi de paylaşıldı. Buna göre, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 21 Ağustos 2019 – 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül 2019 ve 4 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak.
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesi 21 Ağustos 2019 tarihinde açılacak. I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesi 18 Ekim 2019 tarihinde kapatılacak.
I. dönem sınava giriş yerleri 4 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacak. I. Dönem Sonu Sınavları 7 Aralık 2019 Cumartesi ve 8 Aralık 2019 Pazar günü yapılacak.
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