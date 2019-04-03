AÖL sınav giriş yerleri açıklandı... Sınav öncesi önemli bilgiler
AÖL sınav giriş yerleri Açıköğretim Lisesi tarafından adayların erişimine açıldı. Türkiye genelinde birçok okulda gerçekleştirilecek olan AÖL sınavı için açıklama yapan Açıköğretim Lisesi, adayların mağdur olmaması için bazı uyarılarda bulundu. Peki, AÖL sınav giriş belgesi ve yerleri nereden görüntülenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AÖL sınav giriş belgesi için beklenen duyuru, Açıköğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. Havalimanı taşınma işlemleri dolayısıyla İstanbul'daki öğrencilere uyarıda bulunan Açıköğretim Lisesi, öğrencilerin buna göre tedbir almaları gerektiği konusunda duyurusunu gerçekleştirdi. İşte, AÖL sınav giriş belgesi ve yerleri hakkında detaylı bilgiler
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ VE YERLERİ AÇIKLANDI
Önümüzdeki hafta sonu iki günde gerçekleştirilecek olan AÖL sınavı için giriş belgesi yayımlandı. 3 oturum halinde gerçekleştirilecek olan sınav, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi olmak üzere 3 lise için gerçekleştirilecek.
Öğrenciler sınav giriş yerlerini, sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek ulaşabilecek.
SINAV GİRİŞ YERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İSTANBUL'DAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ UYARI
5 Nisan 2019 saat 03.00 ile 7 Nisan 2019 saat 00.00 tarihleri arasında, İstanbul Havalimanı´nın taşınma işlemleri yapıiacağından, 6-7 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul´da Açık Öğretim Kurumları sınavına girecek öğrencilerimizin bir mağduriyet yaşamaması için, sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmeleri açısından gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir.
SINAVA GİRMEDEN ÖNCE ÇIKMIŞ SORULARLA KENDİNİZİ SINAYIN
Sınava girecek olan öğrenciler için çevrimiçi test imkanı sunan Milli Eğitim Bakanlığı, sınav öncesinde öğrencilerin kendisini sınamalarına imkan tanıyacak.
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