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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.04.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

AÖL sınav giriş yerleri açıklandı... Sınav öncesi önemli bilgiler

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AÖL sınav giriş yerleri açıklandı... Sınav öncesi önemli bilgiler

AÖL sınav giriş yerleri Açıköğretim Lisesi tarafından adayların erişimine açıldı. Türkiye genelinde birçok okulda gerçekleştirilecek olan AÖL sınavı için açıklama yapan Açıköğretim Lisesi, adayların mağdur olmaması için bazı uyarılarda bulundu. Peki, AÖL sınav giriş belgesi ve yerleri nereden görüntülenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

AÖL sınav giriş belgesi için beklenen duyuru, Açıköğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. Havalimanı taşınma işlemleri dolayısıyla İstanbul'daki öğrencilere uyarıda bulunan Açıköğretim Lisesi, öğrencilerin buna göre tedbir almaları gerektiği konusunda duyurusunu gerçekleştirdi. İşte, AÖL sınav giriş belgesi ve yerleri hakkında detaylı bilgiler

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ VE YERLERİ AÇIKLANDI

Önümüzdeki hafta sonu iki günde gerçekleştirilecek olan AÖL sınavı için giriş belgesi yayımlandı. 3 oturum halinde gerçekleştirilecek olan sınav, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi olmak üzere 3 lise için gerçekleştirilecek.

Öğrenciler sınav giriş yerlerini, sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek ulaşabilecek.

SINAV GİRİŞ YERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL'DAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ UYARI

5 Nisan 2019 saat 03.00 ile 7 Nisan 2019 saat 00.00 tarihleri arasında, İstanbul Havalimanı´nın taşınma işlemleri yapıiacağından, 6-7 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul´da Açık Öğretim Kurumları sınavına girecek öğrencilerimizin bir mağduriyet yaşamaması için, sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmeleri açısından gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir.  

SINAVA GİRMEDEN ÖNCE ÇIKMIŞ SORULARLA KENDİNİZİ SINAYIN

Sınava girecek olan öğrenciler için çevrimiçi test imkanı sunan Milli Eğitim Bakanlığı, sınav öncesinde öğrencilerin kendisini sınamalarına imkan tanıyacak.

TEST ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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