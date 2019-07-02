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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.07.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

AÖL sınav giriş yerleri açıklandı! AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

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AÖL sınav giriş yerleri açıklandı! AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2018/3. dönem sınav giriş yerleri açıklandı. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler sınav giriş belgelerini MEB'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler. Peki, AÖL sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? İşte, AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri ve sorgulama ekranı.

Lise öğrenimini açıktan tamamlayanlar için 06 - 07 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak olan AÖL 3. dönem sınavlarının sınav giriş yerleri belli oldu. AÖL'e hazırlanan adaylar, sınav günü zorluk yaşamamak için önceden sınav binalarını öğrenecekler. Peki, AÖL sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte, MEB AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri ile ilgili bilgiler.

Öğrencilerin 2018/3 Dönem Sınavına, sınav giriş belgelerinde yazılı bulunan sınav merkezleri ve okullarda girmek zorundadır. Sınav giriş belgesinde yer alan açıklamaların okunması ve bu açıklamalar doğrultusunda hareket edilmesi öğrencilerin yararına olacaktır.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav giriş yerini öğrenmek için; öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine girerek "Öğrenci Genel Bilgiler" başlığı altındaki "Sınav Giriş Belgesi" butonunu tıklamanız gerekmektedir.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

AÖL SINAV GİRİŞİNDE GEREKLİ OLAN BELGELER NELER?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

YENİ DÖNEM KAYIT TARİHLERİ

Önümüzdeki yılın AÖL takvimi de paylaşıldı. Buna göre, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 21 Ağustos 2019 – 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül 2019 ve 4 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak.
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesi 21 Ağustos 2019 tarihinde açılacak. I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesi 18 Ekim 2019 tarihinde kapatılacak.

I. dönem sınava giriş yerleri 4 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacak. I. Dönem Sonu Sınavları 7 Aralık 2019 Cumartesi ve 8 Aralık 2019 Pazar günü yapılacak.

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