AÖL sınav giriş yeri sorgulama | Açık Lise sınav giriş yerleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan AÖL sınavının, giriş yerlerini nasıl ve nereden öğreneceklerini merak eden on binlerce AÖL öğrencisi, sınava sayılı günler kala araştırmalarını yoğunlaştırdı. Heyecanla AÖL 3. dönem sınavına girecekleri günü bekleyen öğrenciler bir yandan da sınav giriş belgesi sorgulaması yapıyor. İşte, AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖL 3. dönem sınavlarına katılım sağlayacak öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden güvenlik Kodu, öğrenci numarası ve şifre ile menüden sınava giriş belgesi alabilirler ve sınava giriş yerlerini öğrenebilirler.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMASI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ



AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÖL SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.