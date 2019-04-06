AÖL saat kaçta? İşte AÖL sınav saatleri
AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2. Dönem sınavları bugün gerçekleşiyor. Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2019-2. dönem sınavları, 06 - 07 Nisan 2019 tarihlerinde 3 oturum olarak yapılacak. Peki, AÖL saat kaçta? İşte AÖL sınav saatleri
Lise eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencilerin girdiği AÖL'ün 2. dönem oturumları bugün itibariyle başladı. 6 Nisan Cumartesi sabahı başlayacak ilk oturumun ardından ikinci oturum öğleden sonra başlayacak. Son oturum ise 7 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.
OTURUM SAATLERİ
Sınavlarının ilk oturumu 6 Nisan'da 09:30'da gerçekleştirilecek, AÖL 2. dönem sonu sınavlarının ikinci oturumu 6 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek, AÖL 2. dönem sonu sınavlarının son oturumu ise 7 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek.
SINAV GÜNÜ UYARISI
AÖL'ün resmi internet sitesinden 2. dönem oturumlarına katılacak öğrencilere şu uyarı yapıldı;
"5 Nisan 2019 03:00 - 7 Nisan 2019 00:00 tarihleri arasında İstanbul Havalimanı taşınma işlemleri yapılacağından, 6-7 Nisan 2019 tarihinde İstanbul'da Açık Öğretim Kurumları sınavına girecek öğrencilerin bir mağduriyet yaşamaması için sınav merkezlerine zamanında ulaşabilecekleri tedbirleri almaları gerekmektedir."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle