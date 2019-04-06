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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.04.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

AÖL saat kaçta? İşte AÖL sınav saatleri

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AÖL saat kaçta? İşte AÖL sınav saatleri

AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2. Dönem sınavları bugün gerçekleşiyor. Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2019-2. dönem sınavları, 06 - 07 Nisan 2019 tarihlerinde 3 oturum olarak yapılacak. Peki, AÖL saat kaçta? İşte AÖL sınav saatleri

Lise eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencilerin girdiği AÖL'ün 2. dönem oturumları bugün itibariyle başladı. 6 Nisan Cumartesi sabahı başlayacak ilk oturumun ardından ikinci oturum öğleden sonra başlayacak. Son oturum ise 7 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

OTURUM SAATLERİ

Sınavlarının ilk oturumu 6 Nisan'da 09:30'da gerçekleştirilecek, AÖL 2. dönem sonu sınavlarının ikinci oturumu 6 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek, AÖL 2. dönem sonu sınavlarının son oturumu ise 7 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek.

SINAV GÜNÜ UYARISI

AÖL'ün resmi internet sitesinden 2. dönem oturumlarına katılacak öğrencilere şu uyarı yapıldı;
"5 Nisan 2019 03:00 - 7 Nisan 2019 00:00 tarihleri arasında İstanbul Havalimanı taşınma işlemleri yapılacağından, 6-7 Nisan 2019 tarihinde İstanbul'da Açık Öğretim Kurumları sınavına girecek öğrencilerin bir mağduriyet yaşamaması için sınav merkezlerine zamanında ulaşabilecekleri tedbirleri almaları gerekmektedir."

 

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