AÖL mazeret kayıtları ne zaman bitiyor? AÖL 1.dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2019-2020 mazeretli ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. AÖL kayıtlarını gerçekleştirecek olan öğrenciler 30 TL sınav katılım bedelini geçerli bankalara yatırdıktan sonra işlemlerini tamamlayacaklar. Peki, AÖL mazeret kayıtları ne zaman yapılacak? Açık Lise mazeret kayıtlarında son gün ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) kayıt yaptıracak ya da kayıt yenileyecek olan öğrenciler için mazeretli kayıt tarihlerini daha önce açıklamıştı. AÖL yeni dönem mazeret kayıtları için heyecan sürerken, bir yandan da 1. dönem sınav tarihleri gündeme geldi. Sınavlara şimdiden hazırlanmaya başlayanlar, AÖL sınavları ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte, AÖL mazeretli kayıt ve AÖLF sınav tarihleri...
MAZERETLİ KAYITLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Açık Öğretim Lisesi 2019 2020 mazeretli kayıtları 4.10.2019 tarihinde yapılacak. İlk kez kayıt yaptıracak ya da kayıtlarını yenilecek olan öğrenciler 30 TL sınav katılım bedelini en geç 04.10.2019 tarihi mesai bitimine kadar kılavuzlarda adı geçen ilgili bankalara yatırmaları gerekmektedir.
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.
DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileyen veya ilk kayıt yaptıran öğrencilerden öğrencilik durumu AKTİF olanlar için ders seçme işlemleri başladı.
Açık Öğretim Lisesine İlk Kayıt (Yeni Kayıt) yaptıran öğrencilerin, ilk kayıt ücretini (30 TL) anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra öğrencilik durumu Aktif olanlar 18 Ekim 2019 tarihine kadar ders seçme işlemini yapabilecektir.
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