AÖL kayıtları ne zaman bitecek? İşte 2020 Açık Lise kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri

AÖL kayıtları ne zaman bitecek sorusu on binlerce AÖL'de öğrenim gören vatandaş tarafından yanıtı araştırılan konulardan oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvim bilgisine göre son günlere girilen AÖL ikinci dönem kayıtları bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM'lerine sınav ücreti yatırıldıktan sonra tamamlanacak. İşte, AÖF kayıtlarına yönelik ayrıntılı bilgiler.

AÖL İKİNCİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

MEB'in yayımladığı AÖL iş takvimine göre; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri 6 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları 21 Mart 2020 Cumartesi - 22 Mart 2020 Pazar günlerinde uygulanacak.

AÖL'de yer alan duyuruya göre, Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM'lerine sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

2020 AÖL DERS SEÇİMİ SON TARİH NE ZAMAN?

2019-2020 AÖL 2. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 8 Ocak-4 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak.