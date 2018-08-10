AÖL kayıt yenileme işlemi ne zaman? AÖL kayıt yenileme
Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan AÖL üçüncü dönem sınavlarının ardından binlerce öğrencinin gözü bu kez AÖL kayıt yenileme işlemlerine çevrildi. AÖL kayıt yenileme sürecine dair bir haber bekleyen çok sayıda öğrenci, konu hakkında MEB ya da AÖL tarafından yapılan resmi bir açıklama olup olmadığını sorguluyor. Peki, AÖL kayıtları ne zaman başlıyor?
Eğitim hayatına Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) devam eden yüz binlerce öğrenci, yeni eğitim öğretim döneminde de eğitimlerine devam etmek için gerekli olan AÖL kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağını sorguluyor. İşte, AÖL kayıt yenileme sürecine dair merak edilen detaylar...
AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILIR?
AÖL'ün kayıt yenileme işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde erişime açılacak. Geçtiğimiz yıllarda eylül ayının ikinci haftalarında erişime açılan AÖL kayıt yenileme işleminin bu yıl da aynı tarihlerde açılacağı öngörülüyor.
AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.
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