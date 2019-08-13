AÖL kayıtları ne zaman? Açık lise kayıt tarihleri
Yeni eğitim-öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelen konulardan biri de AÖL (Açıköğretim Lisesi) kayıt tarihleri oldu. Hem yeni kayıt yaptıracak olanlar hem de kayıtlarını yenileyecek olan öğrenciler, AÖL kayıtları için internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, AÖL kayıtları ne zaman? İşte, açık lise kayıt tarihleri
AÖL 3. dönem sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleşti, açık liseden mezun olamayan öğrenciler için ek sınav ise 31 Ağustos ve 1 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak. Ek sınav için hazırlıklar devam ederken kayıt süreci için de bekleyiş sürüyor. Eğitim süresi 4 yıl 8 dönem olan AÖL'in kayıt yenileme takvimi MEB'in resmi sayfası üzerinden paylaşıldı.
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos ile 27 ağustos tarihleri arasında yapılacak.
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 21 Ağustos 2019
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 18 Ekim 2019
I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması :04 Aralık 2019
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