AÖL kayıtları için son günler! Açık lise ders seçimi ne zaman bitecek?

AÖL'de 2019-2020 eğitim yılı 2. dönemi kayıt işlemleri devam ederken ders seçimine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Gözler şimdi kayıt işlemlerinin yanı sıra ders seçimlerinin ne zaman biteceğinde. İşte, AÖL ders seçim süreci ve sınav tarihleri hakkında ayrıntılar...

MEB'in yayımladığı AÖL iş takvimine göre; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri 6 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları 21 Mart 2020 Cumartesi - 22 Mart 2020 Pazar günlerinde uygulanacak.

AÖL'de yer alan duyuruya göre, Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM'lerine sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

2020 AÖL DERS SEÇİMİ SON TARİH NE ZAMAN?

2019-2020 AÖL 2. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 8 Ocak-4 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak.