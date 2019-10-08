AÖL kayıtları için hatırlatma! Açık lise ders seçimi ne zaman bitecek?
Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri tüm hızıyla devam ederken, MEB'ten kayıtlara ilişkin uyarı geldi. AÖL'ün internet sitesinden yapılan açıklamada; 2019-2020 öğretim yılı ilk kayıt işleminde son günün 8 Ekim (bugün) olduğu hatırlatıldı. Öte yandan kayıt yenileme işlemleri ise devam ediyor. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman bitecek?
Açık öğretim lisesinde kayıt sürecinde son aşamaya gelinirken, ders seçim işlemleri için de artık son günler. İlk kayıt için bugün son gün iken kayıt yenileme 13 Ekim'e kadar devam edecek. İşte, 2019-2020 AÖL 1. dönem ders seçimi ve kayıtları hakkında merak edilenler...
Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileyen veya ilk kayıt yaptıran öğrencilerden öğrencilik durumu AKTİF olanlar için ders seçme işlemleri devam ediyor.
Açık Öğretim Lisesine İlk Kayıt (Yeni Kayıt) yaptıran öğrencilerin, ilk kayıt ücretini (30 TL) anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra öğrencilik durumu Aktif olanlar 18 Ekim 2019 tarihine kadar ders seçme işlemini yapabilecektir.
DERS KİTAPLARI NE ZAMAN VERİLECEK?
Açık Öğretim Lisesinde okutulmakta olan ders kitapları geçtiğimiz yıl en geç 31 Ekim 2018 tarihine kadar ulaştırılmıştı. Halk eğitimi merkezleri aracılığıyla verilecek kitapların bu yıl ne zaman dağıtılmaya başlanacağı henüz belli olmadı.
Konuya dair MEB ya da AÖL'den tarih açıklaması gelir gelmez detayları haberimizde paylaşacağız.
AÇIK LİSE SINAV TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.
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