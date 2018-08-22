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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.08.2018 - 18:39, Son Güncelleme:

AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2018 açık lise kayıt yenileme işlemi

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AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2018 açık lise kayıt yenileme işlemi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yer alan Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim hayatını sürdüren yüz binlerce kişi, AÖL kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Açık lise kayıt tarihleri hakkında MEB tarafından yapılan resmi bir açıklama olup olmadığını merak eden çok sayıda AÖL öğrencisi, AÖL'ün ve MEB'in internet sitesine sıklıkla girerek sorgulama yapıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2018 açık lise kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

AÖL yeni dönem kayıt yenileme işlemi için yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Ağustos ayının sonlarına gelinmesi nedeniyle aramalarını yoğunlaştıran açık lise öğrencileri, internette yaptıkları sorgulamalarla 'AÖL kayıt yenileme ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, AÖL yeni dönem kayıtları hakkında merak edilen detaylar...

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILIR?

AÖL'ün kayıt yenileme işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde erişime açılacak. Geçtiğimiz yıllarda eylül ayının ikinci haftalarında erişime açılan AÖL kayıt yenileme işleminin bu yıl da aynı tarihlerde açılacağı öngörülüyor.

Konu hakkında MEB’den yapılan resmi bir açıklama ya da başka bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

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