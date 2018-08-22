AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2018 açık lise kayıt yenileme işlemi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yer alan Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim hayatını sürdüren yüz binlerce kişi, AÖL kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Açık lise kayıt tarihleri hakkında MEB tarafından yapılan resmi bir açıklama olup olmadığını merak eden çok sayıda AÖL öğrencisi, AÖL'ün ve MEB'in internet sitesine sıklıkla girerek sorgulama yapıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2018 açık lise kayıt yenileme ne zaman başlayacak?
AÖL yeni dönem kayıt yenileme işlemi için yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Ağustos ayının sonlarına gelinmesi nedeniyle aramalarını yoğunlaştıran açık lise öğrencileri, internette yaptıkları sorgulamalarla 'AÖL kayıt yenileme ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, AÖL yeni dönem kayıtları hakkında merak edilen detaylar...
AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILIR?
AÖL'ün kayıt yenileme işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde erişime açılacak. Geçtiğimiz yıllarda eylül ayının ikinci haftalarında erişime açılan AÖL kayıt yenileme işleminin bu yıl da aynı tarihlerde açılacağı öngörülüyor.
Konu hakkında MEB’den yapılan resmi bir açıklama ya da başka bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.
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