AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemi için sona gelindi. İlk kayıt işlemi geçtiğimiz hafta biterken, kayıt yenileme için son tarih uzatıldı. Şimdi de ders seçimlerinin ne zaman biteceği ve 1. dönem sınavlarının tarihi merak konusu oldu. Peki, AÖL ders seçimi ve kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖL sınavları ne zaman?
2019-2020 öğretim kayıt yenileme işlemlerinde süreç uzatıldı. Açık lise öğrencileri şimdi ders seçiminin ardından 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarihe odaklandı. Öte yandan AÖL ders kitaplarının ne zaman verileceği de merak konusu oldu. İşte, AÖL ders seçim süreci ve sınav tarihleri hakkında ayrıntılar...
2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için ilk kayıt yaptıran ve sınav katılım bedelini yatırmayan Açık Öğretim Lisesi öğrenci adaylarının 30 TL sınav katılım ücretini en geç 18.10.2019 tarihi mesai bitimine kadar yatırmaları gerekmektedir.
Henüz Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan öğrencilerin de kayıt yenileme işlemlerini 18/10/2019 tarihi mesai bitimine kadar 30 TL sınav katılım ücretini ücretini yatırarak yaptırabilirler.
Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileyen veya ilk kayıt yaptıran öğrencilerden öğrencilik durumu AKTİF olanlar için ders seçme işlemleri devam ediyor.
Açık Öğretim Lisesine İlk Kayıt (Yeni Kayıt) yaptıran öğrencilerin, ilk kayıt ücretini (30 TL) anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra öğrencilik durumu Aktif olanlar 18 Ekim 2019 tarihine kadar ders seçme işlemini yapabilecektir.
DERS KİTAPLARI NE ZAMAN VERİLECEK?
Açık Öğretim Lisesinde okutulmakta olan ders kitapları geçtiğimiz yıl en geç 31 Ekim 2018 tarihine kadar ulaştırılmıştı. Halk eğitimi merkezleri aracılığıyla verilecek kitapların bu yıl ne zaman dağıtılmaya başlanacağı henüz belli olmadı.
Konuya dair MEB ya da AÖL'den tarih açıklaması gelir gelmez detayları haberimizde paylaşacağız.
AÇIK LİSE SINAV TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.
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