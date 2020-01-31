AÖL kayıt yenileme tarihleri uzatıldı – AÖL 2. Dönem sınavı ne zaman?

AÖL kayıt yenileme tarihleri için yeni bir duyuru yapıldı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Açık Öğretim Lisesi 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı 2. Dönem yeni kayıt işlemleri 4 Şubat 2020 Salı günü mesai bitimine kadar devam edecek.

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM' lerine sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.

AÖL SINAV TARİHLERİ



Açık Öğretim Lisesi 2019-2020 yılının 2. dönem sınavları 21-22 Mart 2020 tarihlerinde uygulanacak.

İlk Kayıt Sınav Ücreti



Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Ücretini” ödemek zorundadır. 2020 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 10 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.) Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

Kayıt Yenileme Sınav Ücreti



Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücret olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.) Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.) Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz. Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti alacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Öğrencinin Yapacağı İş ve İşlemler



a) Öğrenciler kayıt yenileme işlemi sırasında, fotoğrafları sistemde kayıtlı değilse ya da var olan fotoğraf tanınmayacak kadar silik, karanlık, bozuk vs. ise fotoğraflarının sisteme yeniden aktarılmasını sağlamak zorundadır. (İleriki sınavlarda, sınav giriş belgelerinde fotoğrafı olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır).



b) 2003 yılından önce Açık Öğretim Lisesine kayıt olmuş ve bu tarihten sonra hiç kayıt yenileme işlemi yaptırmamış öğrencilerimizin T.C. Kimlik Numarası, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimizin yatırdıkları ücret sistem tarafından görülmeyeceği için öncelikle T.C. Kimlik Numaralarının, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilmesini sağlamaları gerekmektedir. Bunun için irtibat bürosuna başvurmalı veya durumlarını anlatan bir dilekçeye (dilekçeye öğrenci numarası ve T.C. Kimlik Numarası yazılması kaydıyla), nüfus cüzdanı fotokopisini de ekleyerek, en fazla bir sayfa olacak şekilde 0 312 213 01 75’e faks ya da aciklise@meb.gov.tr adresine e-Posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.



c) Ders seçme işlemi en geç kayıt yenileme tarihinin son günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar yapılacaktır. Ders seçme işlemi sistemde ,“Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri” menüsü altında yer alan “Ders Seçme İşlemi“ seçeneğinden yapılır. Ders seçme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklama resmî web sitemizde yer almaktadır.

d) Süresi içerisinde ders seçme işlemini yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders seçme işlemleri sistem tarafından yapılır. Öğrenciler seçilen derslerden sınava girmek zorundadır.



e) Sınav giriş yerini değiştirme veya adres bilgilerinde güncelleme işlemleri en geç kayıt yenileme tarihinin son günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar yapılacaktır.



f) Açık Öğretim Lisesi, sınav giriş yeri ve sınav sonuç bilgilerini resmî web sitesi aracılığı ile duyurmaktadır. Öğrenciler sınav giriş yeri ve sınav sonuç bilgilerini http://aol.meb.gov.tr/adresinde yer alan “sisteme giriş” öğrenci butonundan öğrenci numarası ve şifresini kullanarak öğrenir. Bu bilgiler posta aracılığı ile gönderilmez.



g) Ders seçimi yapan öğrenci sistem üzerinden seçmiş olduğu derslerin listesi ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kitaplarını alacaktır.



h) Öğrencilerimiz, SINAV GİRİŞ BELGELERİNİ sınav giriş yerleri açıklandıktan sonra sisteme giriş yaparak “Öğrenci Genel Bilgiler” menüsü altında bulunan “Sınav Giriş Bilgileri” seçeneğinden görerek çıktısını alacaklardır.