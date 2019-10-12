AÖL kayıt yenileme tarihi uzatıldı! Kayıt ücretleri ne zaman yatırılacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAÖL kayıt yenileme tarihi uzatıldı! Kayıt ücretleri ne zaman yatırılacak?
GeriGündem AÖL kayıt yenileme tarihi uzatıldı! Kayıt ücretleri ne zaman yatırılacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 12.10.2019 - 22:03, Son Güncelleme:

AÖL kayıt yenileme tarihi uzatıldı! Kayıt ücretleri ne zaman yatırılacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AÖL kayıt yenileme tarihi uzatıldı! Kayıt ücretleri ne zaman yatırılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı (MEB) Açıköğretim Lisesi, 2019 2020 eğitim öğretim dönemi kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. AÖL'ün internet sitesinde yapılan duyuruya göre, kayıt yenileme yapacak olan öğrenciler, sınav katılım ücretini yatırdıktan sonra belirlenen tarihine kadar kayıt işlemini gerçekleşecek. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖL kayıt ücretleri ne zaman yatırılacak?

Açık Öğretim Lisesi, lise eğitimini açıktan devam ettiren öğrenciler için, kayıt yenileme işlemlerine yönelik yeni bir duyuru yayımladı. İlk kayıt yaptıran ve sınav katılım bedelini yatırmayan öğrencilerle beraber, kayıt yenileme işlemini yapacak olan öğrenciler, Bakanlık tarafından açıklanan tarihe kadar işlemlerini tamamlayabilecekler. Peki, AÖL kayıtları nasıl yapılır? İşte, kayıt tarihleri ve detaylarına yönelik bilgiler.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için ilk kayıt yaptıran ve sınav katılım bedelini yatırmayan Açık Öğretim Lisesi öğrenci adaylarının 30 TL sınav katılım ücretini en geç 18.10.2019 tarihi mesai bitimine kadar yatırmaları gerekmektedir.

Henüz Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan öğrencilerimiz de kayıt yenileme işlemlerini 18/10/2019 tarihi mesai bitimine kadar 30 TL sınav katılım ücretini ücretini yatırarak yaptırabilirler.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYITLARI NASIL YAPILIR?

2019 2020 AÖL kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılacak. Öğrenciler TC Kimlik numaraları ve şifrelerini girdikten sonra sisteme giriş yapabilecekler.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Teröristlere kıskaç: Kuzeye süpürme harekâtı
Stoltenberg Hürriyet’e konuştu: Türk yetkililer güvence verdi
İstanbul’da zafer pozu
Sivil toplum tek yürek: Mehmetçiğin yanındayız