AÖL kayıt yenileme süresi uzatıldı! Açık lise kayıt işlemleri ne zaman bitecek?

AÖL kayıt yenileme ve ders seçim süreci tüm hızıyla devam ederken açık lise öğrencilerini ilgilendiren duyuru MEB AÖL'ün resmi internet sitesinden yapıldı. Açık lise kayıt sürecinin uzatıldığı açıklandı. İşte, AÖL kayıtları için belirlenen son tarih...

Açık Öğretim Lisesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 4 Şubat Salı gününe kadar uzatıldı.

AÖL kayıt işlemleri il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri'nde yapılıyor. Kayıt işlemi yaptırmak isteyen öğrencilerin, bu tarihin mesai saati bitimine kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

AÖL'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar

Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar başvurabilir. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı.)