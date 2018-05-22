AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri

AÖL 3. dönem kayıt yenileme başvuruları alınmaya devam ediyor. Normal kayıt süresi içinde çeşitli nedenlerle kayıt yenileme işlemini yaptıramayan AÖL öğrencileri, MEB'in açıkladığı mazeret kayıtları süresi boyuncu kayıt yenileyebilecek. İşte, AÖL 3. Dönem mazeretli kayıtları hakkında merak edilen detaylar...

AÖL 3. DÖNEM MAZERETLİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 3. dönem mazeretli kayıt işlemlerinin başladığını açıkladı. Bakanlık yaptığı açıklamada; "2017/3.dönem ilk kayıt(yeni kayıt) ve kayıt yenileme işlemlerini çeşitli nedenlerle yaptıramayan adaylar 21- 25 Mayıs 2018 tarihleri arasında ( 25 Mayıs Cuma mesai bitimine kadar) yaptırabilirler" dedi.

KAYIT YENİLEME KILAVUZUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİ KİMLER YAPTIRACAK?

MEB'in yayınladığı kayıt yenileme kılavuzuna göre, öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerimizden 6 Temmuz 2001 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar III. Dönem sınavına katılamaz. Bakanlığın yayınladığı kayıt yenileme kılavuzunda yer alan diğer bilgiler şöyle;

Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.



Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.

Sınav Ücreti muafiyeti olanların (mahkeme tedbiri, şehit yakını, gazi vb.) Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek öğrencilik durumunu “Aktif” yaptırıp kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmaları gerekmektedir.

Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme işleminiz yapılarak öğrencilik durumunuzu sistem üzerinde “Aktif” hale geldikten sonra iletişim bilgilerinizi (Telefon, adres) ve sınava girmek istediğiniz il/ilçe merkezini mutlaka güncelleyiniz.